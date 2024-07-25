Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Фрол Мартынович

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Василей Мартынович

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Надежда Мартыновна

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ларион Мартынович

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Мартынович

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Смерть
Неизвестно

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