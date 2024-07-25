Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Фрол Мартынович
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Василей Мартынович
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Надежда Мартыновна
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ларион Мартынович
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Мартынович
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Смерть
Неизвестно