Мартын Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Степан Иванович
Мать: Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Фрол Мартынович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Василей Мартынович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Надежда Мартыновна
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ларион Мартынович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Мартынович
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
Неизвестно