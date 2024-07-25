Мартын Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартын Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Степан Иванович

Мать: Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Фрол Мартынович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Василей Мартынович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Надежда Мартыновна

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ларион Мартынович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Мартынович

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
Неизвестно

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