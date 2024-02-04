Рындин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рындин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958

Отец: Рындин Виктор

Мать: Рындина Надежда

Рождение ребёнка
18.06.1984

Дочь: Михайлова Елена Александровна

Мать ребёнка: Рындина Гузалия Байтимировна

Рождение ребёнка
28.10.1985

Сын: Рындин Руслан Александрович

Мать ребёнка: Рындина Гузалия Байтимировна

Рождение ребёнка
14.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рындина Гузалия Байтимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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