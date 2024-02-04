Рындин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958
Отец: Рындин Виктор
Мать: Рындина Надежда
Рождение ребёнка
18.06.1984
Дочь: Михайлова Елена Александровна
Мать ребёнка: Рындина Гузалия Байтимировна
Рождение ребёнка
28.10.1985
Сын: Рындин Руслан Александрович
Мать ребёнка: Рындина Гузалия Байтимировна
Рождение ребёнка
14.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рындина Гузалия Байтимировна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан