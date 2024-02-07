Сироткин Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сироткин Егор Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Радий Васильевич
Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно