Сироткин Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сироткин Егор Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Радий Васильевич

Мать ребёнка: Сироткина Роза Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Роза Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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