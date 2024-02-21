Сироткина (Фролова) Роза Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Радий Васильевич
Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996