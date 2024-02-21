Сироткина (Фролова) Роза Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Фролова) Роза Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Радий Васильевич

Отец ребёнка: Сироткин Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Василий Егорович

Смерть
1996
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