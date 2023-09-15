Латышева (-) Ирина Денисова
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Латышев Иван Нефедов
Отец ребёнка: Латышев Нефед Ефимов
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Латышев Нефед Ефимов
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Латышев Нефед Ефимов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Чуракова Ефросинья Нефедова
Отец ребёнка: Латышев Нефед Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышев Нефед Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно