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Латышева (-) Ирина Денисова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Латышев Иван Нефедов

Отец ребёнка: Латышев Нефед Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Латышев Козьма Нефедов

Отец ребёнка: Латышев Нефед Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Латышев Самсон Нефедов

Отец ребёнка: Латышев Нефед Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Чуракова Ефросинья Нефедова

Отец ребёнка: Латышев Нефед Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Нефед Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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