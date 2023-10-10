Латышев Нефед Ефимов
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти25.06.1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Латышев Иван Нефедов
Мать ребёнка: Латышева Ирина Денисова
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Латышева Ирина Денисова
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Латышева Ирина Денисова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Чуракова Ефросинья Нефедова
Мать ребёнка: Латышева Ирина Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латышева Ирина Денисова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1782