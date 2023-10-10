Латышев Нефед Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышев Нефед Ефимов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

25.06.1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Латышев Иван Нефедов

Мать ребёнка: Латышева Ирина Денисова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Латышев Козьма Нефедов

Мать ребёнка: Латышева Ирина Денисова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Латышев Самсон Нефедов

Мать ребёнка: Латышева Ирина Денисова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Чуракова Ефросинья Нефедова

Мать ребёнка: Латышева Ирина Денисова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Ирина Денисова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
25.06.1782
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