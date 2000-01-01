Замятина (?) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ефимия Романовна
Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Попова Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1828