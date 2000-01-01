Замятина (?) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1828

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ефимия Романовна

Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Замятин Илья Романович

Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Замятин Захар Романович

Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Замятин Иван Романович

Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Попова Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Замятин Роман Зиновьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Роман Зиновьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1828
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