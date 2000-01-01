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Замятин Захар Романович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

21.03.1849

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Замятин Роман Зиновьевич

Мать: Замятина Матрона

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
24.01.1847

Жена: Замятина Феодосия Прокопьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
21.03.1849
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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