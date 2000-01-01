Замятин Захар Романович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти21.03.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Замятин Роман Зиновьевич
Мать: Замятина Матрона
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
24.01.1847
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
21.03.1849
д. Озерные (Над оз.Афонинским)