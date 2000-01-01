Замятин Илья Романович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Замятин Роман Зиновьевич
Мать: Замятина Матрона
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Замятин Иосиф Ильич
Мать ребёнка: Замятина Анна Никифоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Замятина Анна Никифоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.09.1849
Дочь: Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Замятина Анна Никифоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
11.06.1854
Дочь: Замятина Агрипина Ильинична
Мать ребёнка: Замятина Анна Никифоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)