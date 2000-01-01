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Замятин Илья Романович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Замятин Роман Зиновьевич

Мать: Замятина Матрона

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Замятин Иосиф Ильич

Мать ребёнка: Замятина Анна Никифоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Замятина Анна Никифоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.09.1849

Дочь: Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Замятина Анна Никифоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: Замятина Агрипина Ильинична

Мать ребёнка: Замятина Анна Никифоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Анна Никифоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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