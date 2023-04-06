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Никифоров Василий Афанасьевич

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Место рождения

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.?.?

Дата смерти

12.?.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.?.?

Отец: Никифоров Афанасий Васильевич

Мать: Никифорова Екатерина Григорьевна

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
09.02.1920

Жена: Никифорова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
10.07.1921

Сын: Никифоров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Никифоров Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна

Ярушино
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Татаурова Наталья

Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна

Место жительства
1934
Тохтарево
Пожив в Сажино ,они с дедом ,папкой и теткой Талей переехали жить на хутор ,он был между д.Тарасово и д.Сажино . Бабушке там очень нравилось ,но летом (похоже) 1934 года произошел пожар :все уезжали ... Показать все
Рождение ребёнка
1936

Сын: Никифоров Александр

Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Снегирева Анна

Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
29.10.1941

Сын: Никифоров Дмитрий

Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна

Тохтарево, Суксунский район, Пермский край
Военная служба
12.06.1942
Суксунский РВК, Молотовская обл., Суксунский р-н
Последнее место службы :СталФ 623 сп 231 сд. Красноармеец. Стрелок
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
12.?.1942
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