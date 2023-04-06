Никифоров Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения13.?.?
Дата смерти12.?.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.?.?
Бракосочетание
09.02.1920
Рождение ребёнка
10.07.1921
Сын: Никифоров Петр Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Никифоров Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна
Ярушино
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Татаурова Наталья
Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна
Место жительства
1934
Тохтарево
Пожив в Сажино ,они с дедом ,папкой и теткой Талей переехали жить на хутор ,он был между д.Тарасово и д.Сажино . Бабушке там очень нравилось ,но летом (похоже) 1934 года произошел пожар :все уезжали ... Показать все
Рождение ребёнка
1936
Сын: Никифоров Александр
Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Снегирева Анна
Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
29.10.1941
Сын: Никифоров Дмитрий
Мать ребёнка: Никифорова Мария Яковлевна
Тохтарево, Суксунский район, Пермский край
Военная служба
12.06.1942
Суксунский РВК, Молотовская обл., Суксунский р-н
Последнее место службы :СталФ 623 сп 231 сд. Красноармеец. Стрелок
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
12.?.1942