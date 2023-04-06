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Никифоров Александр
Никифоров Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
1950
Пол
Мужской
Отец
Никифоров Василий Афанасьевич
Мать
Никифорова (Малых) Мария Яковлевна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Никифоров Василий Афанасьевич
Мать:
Никифорова Мария Яковлевна
Смерть
1950
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