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Никифоров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Никифоров Василий Афанасьевич

Мать: Никифорова Мария Яковлевна

Смерть
1950
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