Никифоров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Дмитрий

Никифоров Дмитрий

Место рождения

Тохтарево, Суксунский район, Пермский край

Дата рождения

29.10.1941

Дата смерти

28.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1941

Отец: Никифоров Василий Афанасьевич

Мать: Никифорова Мария Яковлевна

Тохтарево, Суксунский район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
13.06.1968

Сын: Никифоров Виталий Дмитриевич

Мать ребёнка: Никифорова Анна Васильевна

Россия
Смерть
28.08.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close