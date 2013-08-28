Никифоров Дмитрий
Место рожденияТохтарево, Суксунский район, Пермский край
Дата рождения29.10.1941
Дата смерти28.08.2013
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1941
Тохтарево, Суксунский район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
13.06.1968
Сын: Никифоров Виталий Дмитриевич
Мать ребёнка: Никифорова Анна Васильевна
Россия
Смерть
28.08.2013