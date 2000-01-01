Долгорукова Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Долгорукова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Дмитриевич
Казахстан станция Эмба
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Лебедева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Дмитриевич
станция Эмба Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгорукова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгоруков Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно