Долгорукова Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгорукова Анастасия Антоновна

Долгорукова Анастасия Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Долгорукова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Дмитриевич

Казахстан станция Эмба
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Лебедева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Дмитриевич

станция Эмба Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгорукова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгоруков Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close