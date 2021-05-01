Долгоруков Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгорукова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгоруков Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Долгорукова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Лебедева (Долгорукова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Долгорукова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно