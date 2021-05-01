Долгоруков Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгоруков Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгорукова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгоруков Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Долгорукова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Лебедева (Долгорукова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Долгорукова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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