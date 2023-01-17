Лебедева (Долгорукова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Долгорукова) Мария Алексеевна

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Место рождения

станция Эмба Казахстан

Дата рождения

16.07.1916

Дата смерти

04.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916

Отец: Долгоруков Алексей Дмитриевич

Мать: Долгорукова Анастасия Антоновна

станция Эмба Казахстан
Рождение ребёнка
1941

Сын: Лебедев Рудольф Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Данилович

Рождение ребёнка
01.09.1947

Сын: Лебедев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Данилович

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1957

Сын: Лебедев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Данилович

Тогучинский район Мирный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Иван Данилович

Смерть
04.03.1982
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