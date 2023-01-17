Лебедева (Долгорукова) Мария Алексеевна
Место рождениястанция Эмба Казахстан
Дата рождения16.07.1916
Дата смерти04.03.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916
станция Эмба Казахстан
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Лебедев Иван Данилович
Рождение ребёнка
01.09.1947
Сын: Лебедев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лебедев Иван Данилович
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1957
Отец ребёнка: Лебедев Иван Данилович
Тогучинский район Мирный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1982