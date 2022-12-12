Кулаков Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти12.08.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кулаков Герасим Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Кулакова Ульяна Васильевна
Коровники, Бононская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
20.04.1931
Сын: Кулаков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кулакова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1938
Сын: Кулаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кулакова Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1972