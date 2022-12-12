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Кулаков Василий Герасимович

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Место рождения

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

12.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кулаков Герасим Алексеевич

Мать: не указана

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Кулаков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кулакова Ульяна Васильевна

Коровники, Бононская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
20.04.1931

Сын: Кулаков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кулакова Ульяна Васильевна

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.08.1938

Сын: Кулаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кулакова Ульяна Васильевна

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Ульяна Васильевна

Смерть
12.08.1972
Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
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