Кулакова Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Кулаков Василий Герасимович
Коровники, Бононская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
20.04.1931
Сын: Кулаков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кулаков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
26.08.1938
Сын: Кулаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кулаков Василий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969