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Кулакова Ульяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кулаков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Герасимович

Коровники, Бононская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
20.04.1931

Сын: Кулаков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Герасимович

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.08.1938

Сын: Кулаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Герасимович

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Василий Герасимович

Смерть
1969
Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
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