Кулаков Герасим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Герасим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кулаков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кулаков Федор Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кулаков Василий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Ефим Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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