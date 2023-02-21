Кулаков Герасим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Кулаков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кулаков Федор Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кулаков Василий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно