Малукало Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малукало Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Малукало Герасим Иванович

Мать ребёнка: Малукало Пелагея Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Малукало Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Малукало Пелагея Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Малукало Яков Иванович

Мать ребёнка: Малукало Пелагея Лукьяновна

Смерть
До 1797
Покровское, Чернігівська область

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