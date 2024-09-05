Малукало Пелагея Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Малукало Герасим Иванович
Отец ребёнка: Малукало Иван
Рождение ребёнка
1769
Сын: Малукало Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Малукало Иван
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Малукало Иван
Смерть
После 1797