Малукало Пелагея Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малукало Пелагея Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Малукало Герасим Иванович

Отец ребёнка: Малукало Иван

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Малукало Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Малукало Иван

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Малукало Яков Иванович

Отец ребёнка: Малукало Иван

Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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