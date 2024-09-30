Кемппи (Ихо) Катарина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Муж: Кемппи Петр Адамович
Рождение ребёнка
09.07.1856
Дочь: (Кемппи) Мария Петровна
Отец ребёнка: Кемппи Петр Адамович
Рождение ребёнка
25.10.1862
Сын: Кемппи Адам Петрович
Отец ребёнка: Кемппи Петр Адамович
Смерть
Неизвестно