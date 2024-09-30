Кемппи (Ихо) Катарина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемппи (Ихо) Катарина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Муж: Кемппи Петр Адамович

Рождение ребёнка
09.07.1856

Дочь: (Кемппи) Мария Петровна

Отец ребёнка: Кемппи Петр Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1862

Сын: Кемппи Адам Петрович

Отец ребёнка: Кемппи Петр Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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