Кемппи Петр Адамович
Место рождения
Дата рождения12.06.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
09.07.1856
Дочь: (Кемппи) Мария Петровна
Мать ребёнка: Кемппи (Ихо) Катарина Андреевна
Рождение ребёнка
25.10.1862
Сын: Кемппи Адам Петрович
Мать ребёнка: Кемппи (Ихо) Катарина Андреевна
Смерть
Неизвестно