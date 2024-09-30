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Кемппи Петр Адамович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.06.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1853

Жена: Кемппи (Ихо) Катарина Андреевна

Рождение ребёнка
09.07.1856

Дочь: (Кемппи) Мария Петровна

Мать ребёнка: Кемппи (Ихо) Катарина Андреевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1862

Сын: Кемппи Адам Петрович

Мать ребёнка: Кемппи (Ихо) Катарина Андреевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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