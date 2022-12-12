Медведева Баранова Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения24.10.1889
Дата смерти07.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1889
Рождение ребёнка
01.10.1908
Сын: Баранов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Баранов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1914
Дочь: Баранова Топоркова Трезубова Ия Васильевна
Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1969
Таллин Эстония Прибалтика