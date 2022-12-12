Медведева Баранова Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Баранова Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Кужендеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.10.1889

Дата смерти

07.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1889

Отец: Медведев Фёдор Петрович

Мать: Медведева Евдакия Михайловна

Кужендеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1908

Сын: Баранов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович

Хрипуново, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Баранов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович

Хрипуново, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1914

Дочь: Баранова Топоркова Трезубова Ия Васильевна

Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Василий Иванович

Смерть
07.04.1969
Таллин Эстония Прибалтика
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