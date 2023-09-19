Рочняк Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочняк Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рочняк Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Шмакова Любовь

Смерть
Неизвестно
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