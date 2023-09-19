Рочняк Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рочняк Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмакова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Шмакова Любовь
Смерть
Неизвестно