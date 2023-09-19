(Рочняк) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рочняк) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1940 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рочняк Григорий

Мать: Шмакова (Шмакова) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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