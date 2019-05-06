Шмакова (Шмакова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1940
Дата смерти06.05.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1940
Отец: Шмаков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартышкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рочняк) Галина
Отец ребёнка: Рочняк Григорий
Рождение ребёнка
18.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рочняк Григорий
Рождение ребёнка
25.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартышкин Анатолий
Смерть
06.05.2019
Причина смерти: Рак