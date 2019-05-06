Шмакова (Шмакова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Шмакова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1940

Дата смерти

06.05.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1940

Отец: Шмаков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартышкин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рочняк) Галина

Отец ребёнка: Рочняк Григорий

Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рочняк Григорий

Рождение ребёнка
25.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартышкин Анатолий

Смерть
06.05.2019
Причина смерти: Рак

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