Иван (Илларионов)
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1894
Жена: Анисия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1895
Сын: Косьма Иванов
Мать ребёнка: Анисия Васильева
Рождение ребёнка
02.01.1898
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Анисия Васильева
Рождение ребёнка
24.01.1901
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Анисия Васильева
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Анисия Васильева
Рождение ребёнка
21.07.1906
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Анисия Васильева
Смерть
Неизвестно