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Иван (Илларионов)

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Анисия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1895

Сын: Косьма Иванов

Мать ребёнка: Анисия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1898

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Анисия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1901

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Анисия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Анисия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1906

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Анисия Васильева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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