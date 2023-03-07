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Верещагин Александр Павлович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Верещагин Павел Иванович

Мать: Верещагина Ксения Степановна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.10.1867

Жена: Верещагина Прасковья Седова

Рождение ребёнка
02.07.1870

Дочь: Глухова Ефимия Верещагина

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1875

Сын: Верещагин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1880

Сын: Верещагин Емельян Александрович

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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