Верещагин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
29.10.1867
Рождение ребёнка
02.07.1870
Дочь: Глухова Ефимия Верещагина
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова
Рождение ребёнка
06.03.1875
Сын: Верещагин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова
Рождение ребёнка
02.08.1880
Сын: Верещагин Емельян Александрович
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Седова
Смерть
Неизвестно