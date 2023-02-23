Верещагина Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Верещагин Александр Павлович
Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Феофанова Мария Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1866
Дочь: Соснина Ефимия Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно