Верещагина Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Верещагин Тит Павлович

Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Верещагин Тихон Павлович

Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Верещагин Александр Павлович

Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Феофанова Мария Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1866

Дочь: Соснина Ефимия Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Павел Иванович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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