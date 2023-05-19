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Верещагин Алексей Александрович

Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1875

Отец: Верещагин Александр Павлович

Мать: Верещагина Прасковья Седова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.11.1893

Жена: Верещагина Татьяна Штырлова

Рождение ребёнка
01.12.1894

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1897

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1899

Сын: Верещагин Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Верещагин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно