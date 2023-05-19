Верещагин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения06.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1875
Бракосочетание
03.11.1893
Рождение ребёнка
01.12.1894
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова
Рождение ребёнка
23.04.1897
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова
Рождение ребёнка
09.10.1899
Сын: Верещагин Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Верещагин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Верещагина Татьяна Штырлова
Смерть
Неизвестно