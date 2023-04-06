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Верещагина Прасковья Седова

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Седов Степан Алексеевич

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.10.1867

Муж: Верещагин Александр Павлович

Рождение ребёнка
02.07.1870

Дочь: Глухова Ефимия Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1875

Сын: Верещагин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1880

Сын: Верещагин Емельян Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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