Верещагина Прасковья Седова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Седов Степан Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1867
Рождение ребёнка
02.07.1870
Дочь: Глухова Ефимия Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.03.1875
Сын: Верещагин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1880
Сын: Верещагин Емельян Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Павлович
Смерть
Неизвестно