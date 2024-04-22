Петров Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Матвеев Петр
Мать: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Пелагея
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семенов Ефрем
Мать ребёнка: Яковлева Пелагея
Рождение ребёнка
1800
Сын: Семенов Федор
Мать ребёнка: Яковлева Пелагея
Рождение ребёнка
1887
Сын: Семенов Николай
Мать ребёнка: Яковлева Пелагея
Смерть
Неизвестно