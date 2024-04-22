Петров Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1742 г.р.

Жена

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Матвеев Петр

Мать: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Пелагея

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семенов Ефрем

Мать ребёнка: Яковлева Пелагея

Рождение ребёнка
1800

Сын: Семенов Федор

Мать ребёнка: Яковлева Пелагея

Рождение ребёнка
1887

Сын: Семенов Николай

Мать ребёнка: Яковлева Пелагея

Смерть
Неизвестно

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