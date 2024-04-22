Яковлева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Семен

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семенов Ефрем

Отец ребёнка: Петров Семен

Рождение ребёнка
1800

Сын: Семенов Федор

Отец ребёнка: Петров Семен

Рождение ребёнка
1887

Сын: Семенов Николай

Отец ребёнка: Петров Семен

Смерть
Неизвестно

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