Яковлева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Семен
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семенов Ефрем
Отец ребёнка: Петров Семен
Рождение ребёнка
1800
Сын: Семенов Федор
Отец ребёнка: Петров Семен
Рождение ребёнка
1887
Сын: Семенов Николай
Отец ребёнка: Петров Семен
Смерть
Неизвестно