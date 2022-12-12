Резникова (Кулинушкина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Кулинушкина) Любовь Ивановна

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Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

14.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1953

Отец: Кулинушкин Иван Андреевич

Мать: Максимова Ефросинья Филипповна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Бракосочетание
06.10.1973

Муж: Резников Александр Семенович

Рождение ребёнка
27.05.1974

Сын: Резников Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Резников Александр Семенович

Рождение ребёнка
29.04.1978

Дочь: Сердюк Ольга Александровна

Отец ребёнка: Резников Александр Семенович

Рождение ребёнка
10.03.1988

Дочь: Резникова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Резников Александр Семенович

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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