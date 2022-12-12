Резникова (Кулинушкина) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1953
Бракосочетание
06.10.1973
Рождение ребёнка
27.05.1974
Сын: Резников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Резников Александр Семенович
Рождение ребёнка
29.04.1978
Дочь: Сердюк Ольга Александровна
Отец ребёнка: Резников Александр Семенович
Рождение ребёнка
10.03.1988
Дочь: Резникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Резников Александр Семенович