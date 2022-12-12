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Резникова Татьяна Александровна
Резникова Татьяна Александровна
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Место рождения
Кизляр
, город Кизляр, Республика Дагестан
Дата рождения
10.03.1988
Пол
Женский
Отец
Резников Александр Семенович
1954 г.р.
Мать
Резникова (Кулинушкина) Любовь Ивановна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1988
Отец:
Резников Александр Семенович
Мать:
Резникова Любовь Ивановна
Кизляр
, город Кизляр, Республика Дагестан
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