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Резникова Татьяна Александровна

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Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

10.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1988

Отец: Резников Александр Семенович

Мать: Резникова Любовь Ивановна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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