Резников Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения30.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954
Бракосочетание
06.10.1973
Рождение ребёнка
27.05.1974
Сын: Резников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Резникова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1978
Дочь: Сердюк Ольга Александровна
Мать ребёнка: Резникова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1988
Дочь: Резникова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Резникова Любовь Ивановна
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан