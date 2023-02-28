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Резников Александр Семенович

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Место рождения

Вперед, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

30.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954

Отец: Резников Семен Михайлович

Мать: Резникова Анна Пантелеевна

Вперед, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
06.10.1973

Жена: Резникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1974

Сын: Резников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Резникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1978

Дочь: Сердюк Ольга Александровна

Мать ребёнка: Резникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1988

Дочь: Резникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Резникова Любовь Ивановна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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