Васечкин Степан Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечкин Степан Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Васечкин Никифор Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Васечкин Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Васечкина Наталья Фроловна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Васечкин Дементий Степанович

Мать ребёнка: Васечкина Наталья Фроловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Васечкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Васечкина Наталья Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васечкина Наталья Фроловна

Смерть
Неизвестно
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