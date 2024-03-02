Васечкин Степан Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Васечкин Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Васечкин Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Васечкина Наталья Фроловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Васечкин Дементий Степанович
Мать ребёнка: Васечкина Наталья Фроловна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Васечкина Наталья Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно