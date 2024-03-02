Васечкина Наталья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечкина Наталья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Васечкин Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Васечкин Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Васечкин Дементий Степанович

Отец ребёнка: Васечкин Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Васечкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Васечкин Степан Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васечкин Степан Никифорович

Смерть
Неизвестно
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