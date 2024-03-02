Васечкина Наталья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Васечкин Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Васечкин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Васечкин Дементий Степанович
Отец ребёнка: Васечкин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Васечкин Степан Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно