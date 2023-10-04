Семиколенных Никон Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1817
Сын: Семиколенных Феоктист Никонович
Мать ребёнка: Семиколенных Мавра Иевлева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семиколенных Амвросий Никонович
Мать ребёнка: Семиколенных Мавра Иевлева
При рч. Лычанке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
1853