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Семиколенных Никон Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Семиколенных Ефим Федорович

Мать: Семиколенных Агафья Романовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Семиколенных Феоктист Никонович

Мать ребёнка: Семиколенных Мавра Иевлева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Семиколенных Амвросий Никонович

Мать ребёнка: Семиколенных Мавра Иевлева

При рч. Лычанке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
1853
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