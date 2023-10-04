Семиколенных (Данилова) Агафья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенных (Данилова) Агафья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семиколенных Егор Ефимович

Отец ребёнка: Семиколенных Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Семиколенных Никон Ефимович

Отец ребёнка: Семиколенных Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Семиколенных Павел Ефимович

Отец ребёнка: Семиколенных Ефим Федорович

Смерть
1835
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