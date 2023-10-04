Семиколенных (Данилова) Агафья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семиколенных Егор Ефимович
Отец ребёнка: Семиколенных Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Семиколенных Никон Ефимович
Отец ребёнка: Семиколенных Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Семиколенных Павел Ефимович
Отец ребёнка: Семиколенных Ефим Федорович
Смерть
1835