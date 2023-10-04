Семиколенных Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семиколенных Егор Ефимович
Мать ребёнка: Семиколенных Агафья Романовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Семиколенных Никон Ефимович
Мать ребёнка: Семиколенных Агафья Романовна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Семиколенных Павел Ефимович
Мать ребёнка: Семиколенных Агафья Романовна
Смерть
1803