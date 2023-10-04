Семиколенных Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенных Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Семиколенных Федор Епимахович

Мать: Семиколенных Дарья Лукинична

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семиколенных Егор Ефимович

Мать ребёнка: Семиколенных Агафья Романовна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Семиколенных Никон Ефимович

Мать ребёнка: Семиколенных Агафья Романовна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Семиколенных Павел Ефимович

Мать ребёнка: Семиколенных Агафья Романовна

Смерть
1803
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