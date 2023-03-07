Суслов Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Суслова Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Суслова Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Суслова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Суслова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно