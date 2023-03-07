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Суслов Яков Андреевич

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Место рождения

Свиридоново, Озеры, Московская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Суслов Андрей Харитонович

Мать: Суслова Татьяна Петровна

Свиридоново, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Суслов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна

Свиридоново, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Суслов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Суслова Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Суслова Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Суслова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Суслова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Суслова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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