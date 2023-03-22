Суслова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Суслов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич

Свиридоново, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Суслов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Суслова Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Суслова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Суслова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Суслова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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