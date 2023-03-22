Суслова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич
Свиридоново, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Суслова Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Суслова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Суслова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Суслова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Суслов Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно