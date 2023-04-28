Рюрикович Roman Rostislavich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРюрикович Roman Rostislavich

Рюрикович Roman Rostislavich

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1142

Дата смерти

14.06.1180

Пол

Мужской

Отец

1108 г.р.

Мать

Около 1120 г.р.

Жена

Около 1137 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1142

Отец: Rostislav Mstislavich

Мать: Agnes

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1149

Жена: Maria Sviatoslavna

Рождение ребёнка
1178

Сын: Mstislav Романович

Мать ребёнка: Maria Sviatoslavna

Работа или профессия
Неизвестно
Kijevo Didysis Kunigaikštis / Князь Смоленский / Pr of Smolensk (1160-72)+(1177-80), Pr of Kiev (1172-74)+(1175-77), Pr of Novgorod (1154)+(1178-79), Князь Смоленский, Новгородский и великий князь К
Смерть
14.06.1180
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close