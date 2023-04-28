Рюрикович Roman Rostislavich
Место рождения
Дата рождения1142
Дата смерти14.06.1180
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1142
Отец: Rostislav Mstislavich
Мать: Agnes
Бракосочетание
1149
Жена: Maria Sviatoslavna
Рождение ребёнка
1178
Сын: Mstislav Романович
Мать ребёнка: Maria Sviatoslavna
Работа или профессия
Неизвестно
Kijevo Didysis Kunigaikštis / Князь Смоленский / Pr of Smolensk (1160-72)+(1177-80), Pr of Kiev (1172-74)+(1175-77), Pr of Novgorod (1154)+(1178-79), Князь Смоленский, Новгородский и великий князь К
Смерть
14.06.1180
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область