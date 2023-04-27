(of Sweden) Agnes
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1120
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1120
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1140
Сын: Смоленский Davyd Rostislavich
Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1140
Сын: Rurik Rostislavich
Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich
Рождение ребёнка
1142
Сын: Рюрикович Roman Rostislavich
Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich
Рождение ребёнка
Около 1143
Сын: of Novgorod Mstislav Rostislavich
Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich
Рождение ребёнка
Около 1150
Дочь: (of Kiev) Agraphena (Agrippina) Rostislavna
Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich