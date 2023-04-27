(of Sweden) Agnes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(of Sweden) Agnes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1120

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1120

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1140

Сын: Смоленский Davyd Rostislavich

Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1140

Сын: Rurik Rostislavich

Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1142

Сын: Рюрикович Roman Rostislavich

Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Около 1143

Сын: of Novgorod Mstislav Rostislavich

Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Около 1150

Дочь: (of Kiev) Agraphena (Agrippina) Rostislavna

Отец ребёнка: Rostislav Mstislavich

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