Rostislav Mstislavich
Место рождения
Дата рождения1108
Дата смерти14.03.1167
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1108
Отец: Mstislav Владимирович
Мать: Christina
Рождение ребёнка
1140
Сын: Смоленский Davyd Rostislavich
Мать ребёнка: Agnes
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1140
Сын: Rurik Rostislavich
Мать ребёнка: Agnes
Рождение ребёнка
1142
Сын: Рюрикович Roman Rostislavich
Мать ребёнка: Agnes
Рождение ребёнка
Около 1143
Сын: Of Novgorod Mstislav Rostislavich
Мать ребёнка: Agnes
Рождение ребёнка
Около 1150
Дочь: Agraphena (Agrippina) Rostislavna
Мать ребёнка: Agnes
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.03.1167
Село Зарубе
Похороны
02.04.1167
Монастырь святого Фёдора