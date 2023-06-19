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Rostislav Mstislavich

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1108

Дата смерти

14.03.1167

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1108

Отец: Mstislav Владимирович

Мать: Christina

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1140

Сын: Смоленский Davyd Rostislavich

Мать ребёнка: Agnes

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1140

Сын: Rurik Rostislavich

Мать ребёнка: Agnes

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1142

Сын: Рюрикович Roman Rostislavich

Мать ребёнка: Agnes

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1143

Сын: Of Novgorod Mstislav Rostislavich

Мать ребёнка: Agnes

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1150

Дочь: Agraphena (Agrippina) Rostislavna

Мать ребёнка: Agnes

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.03.1167
Село Зарубе
Похороны
02.04.1167
Киев, Киевский уезд
Монастырь святого Фёдора