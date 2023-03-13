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Сазановъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сазановъ Иванъ Естифеевъ

Мать: Сазанова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сазановъ Степанъ

Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сазановъ Яковъ

Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сазановъ Иванъ

Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Устинья Андреева

Смерть
1812
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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