Сазановъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сазановъ Степанъ
Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сазановъ Яковъ
Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сазановъ Иванъ
Мать ребёнка: Сазанова Устинья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812