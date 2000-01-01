Наумов Егор Иванович
Место рожденияКаштак
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Каштак
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна
Каштак
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна
Каштак
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аграфена Егоровна
Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно