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Наумов Егор Иванович

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Место рождения

Каштак

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Наумов Иван Игнатьевич

Мать: Наумова Аграфена Спиридоновна

Каштак
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна

Каштак
Рождение ребёнка
1843

Сын: Наумов Роман Егорович

Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна

Каштак
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аграфена Егоровна

Мать ребёнка: Наумова Пелагея Ивановна

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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