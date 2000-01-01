Наумова Аграфена Спиридоновна
Место рожденияКаштак
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Каштак
Рождение ребёнка
1820
Сын: Наумов Егор Иванович
Отец ребёнка: Наумов Иван Игнатьевич
Каштак
Рождение ребёнка
1823
Сын: Наумов Иван Иванович
Отец ребёнка: Наумов Иван Игнатьевич
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно