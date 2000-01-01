Наумова Аграфена Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Аграфена Спиридоновна

Наумова Аграфена Спиридоновна

avatar

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Каштак
Рождение ребёнка
1820

Сын: Наумов Егор Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Игнатьевич

Каштак
Рождение ребёнка
1823

Сын: Наумов Иван Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Игнатьевич

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close